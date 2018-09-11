Помощника Путина спросили о сдавшем «отравителей Скрипалей» российском дипломате

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что ничего не знает о версии, что подозреваемых в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери мог раскрыть завербованный российский дипломат. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я ничего не слышал об этом» — сказал помощник Владимира Путина, отвечая на вопросы журналистов.

9 сентября британская газета Daily Express сообщила, что россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль, помог вычислить агент российских спецслужб под кодовым именем Аполлон. Официально он работал в российском посольстве в Риме, но его настоящей задачей был сбор секретной информации о НАТО. Аполлон был завербован агентом МИ-6, в апреле этого года вывезен в Великобританию и допрошен. Он назвал британским спецслужбам настоящие имена Петрова и Боширова, рассказал Daily Express бывший сотрудник МИ-6, недавно вышедший на пенсию.

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5 сентября британские власти объявили, что покушение на Скрипалей организовали два агента ГРУ под кодовыми именами Александр Петров и Руслан Боширов. Позже газета Daily Mirror со ссылкой на источник в британских спецслужбах сообщила, что в покушении участвовала группа «Чистильщики» из шести российских агентов.

4 марта в британском городе Солсбери в сквере были найдены в бессознательном состоянии бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версии британских спецслужб, их отравили с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок», разработанного в СССР. Скрипали несколько недель провели в больнице. В июне пострадал еще один житель Эймсбери Чарли Роули, который нашел флакон с остатками «Новичка» в парке. Решив, что это духи, он подарил флакон своей девушке Дон. Она позже скончалась, а Роули находится в больнице. Российские власти отрицают причастность к отравлениям.

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