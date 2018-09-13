«Отравители» Скрипалей объяснили свою невиновность мужественностью

Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Лондоном в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, прокомментировали данные об отравляющем веществе во флаконе из-под женских духов. Об этом они рассказали в интервью RT, которое вышло в четверг, 13 сентября.

«Нормальным мужикам с собой возить женские духи — это не глупо?» — сказал Боширов. Он отметил, что при прохождении таможни проверяют все вещи и флакон вызвал бы подозрение. «Если бы у нас что-то было, у них бы возникли вопросы, зачем у мужчины в багаже лежат женские духи», — считает он.

Петров и Боширов также рассказали, что действительно посетили Солсбери в марте. Мужчины утверждают, что поехали в Солсбери, где жил Скрипаль, по совету друзей и в качестве туристов.

Материалы по теме Россию официально обвинили в отравлении Скрипалей Британия раскрыла имена россиян, которые ввезли в страну «Новичок»

5 сентября было обнародовано фото емкости с веществом, от которого пострадали Скрипали и еще двое британцев. Это прозрачный вертикальный парфюмерный флакон с пластиковым распылителем. На нем есть надпись Premier Jour Nina Ricci. Позднее оказалось, что емкость — подделка под известный бренд.

В тот же день Великобритания назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей, — Александр Петров и Руслан Боширов. По данным Лондона, это псевдонимы сотрудников ГРУ. На их арест выдан европейский ордер.

В начале марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в городе Солсбери. Лондон считает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». Британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению. Москва все обвинения отвергла.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!