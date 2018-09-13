Подозреваемые в отравлении Скрипалей рассказали о вояже в Солсбери

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которые, как утверждают власти Великобритании, причастны к покушению на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери, заявили, что действительно посетили этот город в марте текущего года. Их интервью с главредом RT Маргаритой Симоньян опубликовано на YouTube-канале RT.

Мужчины утверждают, что поехали в Солсбери, где жил Скрипаль, по совету друзей и в качестве туристов. По их словам, в город они прибыли 3 марта и «просто гуляли» около часа. Основной целью поездки в Великобританию собеседники Симоньян назвали желание «оторваться в Лондоне».

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Кроме того, они заявили, что действительно являются теми людьми, которые фигурируют в опубликованных британскими властями материалах по делу о покушении на Скрипалей, и также подтвердили, что Александр Петров и Руслан Боширов — их настоящие имена. Говоря о своей деятельности, мужчины назвались «предпринимателями средней руки», занятыми в фитнес-индустрии. Утверждения о том, что они работают на российскую военную разведку, Петров и Боширов отвергли.

Решение выступить в прессе они объяснили призывом президента России Владимира Путина, который 12 сентября заявил, что Москва нашла россиян, которых Лондон объявил причастными к отравлению в Солсбери. Глава государства сказал, что в их деле нет никакого криминала, и заочно предложил им выступить публично.

По версии британских властей, подозреваемыми в покушении на Скрипалей являются сотрудники российской военной разведки под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов. Они, как утверждает официальный Лондон, въехали в Великобританию по настоящим паспортам, но с вымышленными именами. Следствие заявило, что в их номере были найдены следы нервно-паралитического вещества класса «Новичок», которым, согласно выводам британских спецслужб, были отравлены Скрипаль и его дочь Юлия.

Правительство Соединенного Королевства возложило ответственность за покушение на Кремль, в Москве отвергают все обвинения, указывая на их беспочвенный характер.

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