«Отравители» Скрипалей пропали после интервью Симоньян

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские власти обвиняют в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отключили телефон после интервью главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян. Об этом она сама рассказала в интервью BBC Newsnight, сообщает Daily Telegraph.

По словам Симоньян, Петров и Боширов обещали прислать ей по WhatsApp свои фотографии на фоне собора в Солсбери, но пока не сделали этого.

«Я пыталась позвонить им по номеру, с которого они звонили мне, но он был недоступен. Они сказали, что если найдут фотографии, то пришлют их, но я все еще жду», — цитирует Daily Telegraph интервью Симоньян.

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Она добавила, что перед записью Петров и Боширов заявили ей, что это их первое и последнее интервью журналистам. Мужчины согласились на интервью при условии, что не будет никаких вопросов, которые позволили бы журналистам найти их родственников, деловых партнеров, знакомых или одноклассников, добавила Симоньян.

13 сентября в интервью RT Петров и Боширов заявили, что не работают в ГРУ, не имеют отношения к покушению на Скрипалей, а в Солсбери приехали как туристы, чтобы посмотреть на местный собор. Россияне утверждают, что ездили в Солсбери дважды — 3 и 4 марта, поскольку в первый раз не смогли осмотреть достопримечательности из-за плохой погоды. На вопрос Симоньян, есть ли у них фотографии возле собора, четкого ответа не последовало. Мужчины заявили, что часто ездят в Европу не только отдыхать, но и в деловых целях. По их словам, они занимаются бизнесом в области спортивного питания и фитнес-индустрии.

12 сентября президент Владимир Путин заявил, что российские власти нашли Петрова и Боширова, они «гражданские лица». Глава государства предложил им самим выступить перед журналистами. За неделю до этого власти Великобритании опубликовали фотографии россиян, заявив, что это агенты ГРУ, которые 4 марта в Солсбери совершили покушение на Скрипалей с помощью боевого химического вещества класса «Новичок», разработанного в Советском Союзе. Россия полностью отрицает причастность к произошедшему.

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