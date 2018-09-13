«Отравителей Скрипалей» разобрали на мемы

Пользователи Twitter высмеяли и разобрали на мемы интервью Руслана Боширова и Александра Петрова изданию RT. В нем россияне, обвиняемые британскими властями в отравлении семьи Скрипалей, рассказали о своем посещении Великобритании.

Большинство шуток пользователей были посвящены рассказу Боширова и Петрова о туристической поездке в Солсбери и их впечатлениям от местных достопримечательностей. Упоминание в интервью «Солсберецкого» собора как главной достопримечательности города стало мемом.

Ряд шуток был посвящен предполагаемой связи Боширова и Петрова с российскими спецслужбами.

Некоторые юзеры решили связать рассказ героев интервью с популярными фильмами. Их в шутку представляли героями криминальной драмы «Залечь на дно в Брюгге». Один из пользователей вспомнил рассказ героя фильма «Брат 2» в отделении полиции о достопримечательностях, которые тот якобы встретил в Чикаго.

— еврейка с арматурой (@Miitai) 13 сентября 2018, 10:50

13 сентября Боширов и Петров, обвиняемые Великобританией в использовании химического оружия в Солсбери, дали интервью RT. Они заявили, что их поездка в этот город была туристической.

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