«Отравителей Скрипалей» разобрали на мемы

Пользователи Twitter высмеяли и разобрали на мемы интервью Руслана Боширова и Александра Петрова изданию RT. В нем россияне, обвиняемые британскими властями в отравлении семьи Скрипалей, рассказали о своем посещении Великобритании.
Большинство шуток пользователей были посвящены рассказу Боширова и Петрова о туристической поездке в Солсбери и их впечатлениям от местных достопримечательностей. Упоминание в интервью «Солсберецкого» собора как главной достопримечательности города стало мемом.
Ряд шуток был посвящен предполагаемой связи Боширова и Петрова с российскими спецслужбами.
Некоторые юзеры решили связать рассказ героев интервью с популярными фильмами. Их в шутку представляли героями криминальной драмы «Залечь на дно в Брюгге». Один из пользователей вспомнил рассказ героя фильма «Брат 2» в отделении полиции о достопримечательностях, которые тот якобы встретил в Чикаго.
13 сентября Боширов и Петров, обвиняемые Великобританией в использовании химического оружия в Солсбери, дали интервью RT. Они заявили, что их поездка в этот город была туристической.