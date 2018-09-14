Раскрыты подробности визита «отравителей» Скрипалей в Солсбери

Епископ Солсберийский Николас Холтам заявил, что камеры наружного наблюдения не запечатлели Александра Петрова и Руслана Боширова возле храма в день отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом пишет The Telegraph.

По словам священнослужителя, история о том, что «отравители» Скрипалей якобы посещали собор в дни визита в город, не похожа на правду. «Ничего не свидетельствует о том, что они здесь [в соборе] были. Это невозможно доказать», — передает его слова газета.

«Очень жаль, что они не пробыли в городе подольше, могли бы погулять по храму, посмотреть на здание, которое возвели ради любви к Господу (...) Кажется, они ничего этого не видели», — добавил Холтам.

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13 сентября государственный канал RT опубликовал интервью своего главреда Маргариты Симоньян с Петровым и Бошировым. Они подтвердили, что действительно были в Солсбери, однако поехали туда ради знаменитого Солсберийского собора.

Официальный Лондон назвал интервью оскорбительным и лживым.

Британские власти возлагают на российское правительство ответственность за покушение на Сергея Скрипаля, бывшего офицера ГРУ, который был осужден в России за государственную измену, впоследствии помилован и уехал в Соединенное Королевство в рамках обмена шпионами между Москвой и Вашингтоном. Россия отвергает все обвинения, указывая на их беспочвенный характер.

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