Лондон назвал интервью «отравителей» Скрипалей оскорблением

Интервью подозреваемых в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии крайне оскорбительно. Об этом заявил представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, передает Reuters.

«Вранье и вопиющая ложь в этом интервью, которое они дали спонсируемому государством СМИ, — оскорбление для общественности. Более того, это крайне оскорбительно для жертв этой ужасной атаки и их близких», — говорится в сообщении.

Представитель Мэй также отметил, что ничего другого британская сторона не ожидала. «Полиция четко предоставила доказательства виновности этих двух мужчин. Они разыскиваются, и мы предприняли все шаги, чтобы удостовериться в том, что они предстанут перед лицом британского правосудия, если они еще хоть одной ногой ступят за пределы России», — сказал он.

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Ранее 13 сентября обвиняемые Лондоном в использовании химического оружия в Солсбери россияне дали интервью RT. Мужчины утверждают, что поехали в Солсбери, где жил Скрипаль, по совету друзей и в качестве туристов.

Британская сторона, ознакомившись с интервью, назвала его ложью и искажением информации.

5 сентября Москву официально обвинили в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Тогда же были названы имена российских подозреваемых по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По информации Лондона, злоумышленники въехали в страну по настоящим паспортам, выданным на вымышленные имена Александра Петрова и Руслана Боширова.

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