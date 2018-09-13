Москва рассказала о «вымышленных» фамилиях Петрова и Боширова

Информация о том, что подозреваемые по «делу Скрипалей» отправились в Великобританию под вымышленными именами, — вранье. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России, сообщает РИА Новости.

«Непонятно, на каком основании делаются такие заявления», — говорится в сообщении.

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Ранее 13 сентября обвиняемые Лондоном в использовании химического оружия в Солсбери россияне дали интервью RT. Мужчины утверждают, что поехали в Солсбери, где жил Скрипаль, по совету друзей и в качестве туристов.

Британская сторона, ознакомившись с интервью, назвала его ложью и искажением информации.

5 сентября Москву официально обвинили в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Тогда же были названы имена российских подозреваемых по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По информации Лондона, злоумышленники въехали в страну по настоящим паспортам, выданным на вымышленные имена Александра Петрова и Руслана Боширова.

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