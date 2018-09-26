Британия объяснила отказ сотрудничать с Россией по делу Скрипалей

Министерство внутренних дел Великобритании объяснило отказ Лондона сотрудничать с Москвой в расследовании отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Соответствующее письмо ведомство направило в российское посольство, сообщило диппредставительство на своем сайте.
Британская сторона сослалась на один из пунктов Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года. В нем сказано, что отказ возможен, если выполнение просьбы может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенно важным интересам государства.
В послании МВД было подчеркнуто, что это решение принималось на самом высоком уровне.
Москва не раз предлагала Лондону помощь в расследовании дела Скрипалей и просила поделиться какими-либо материалами, сведениями и уликами, однако британцы на это не соглашались.
В начале сентября Лондон раскрыл имена подозреваемых в совершении преступления в британском Солсбери. По версии англичан, это сотрудники ГРУ под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов.
Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Британские власти незамедлительно обвинили Россию в причастности к отравлению. Они утверждали, что бывший полковник ГРУ был атакован с помощью нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разрабатывавшегося в СССР. В связи с этим из страны были высланы несколько десятков российских дипломатов. Москва поступила аналогичным образом, подчеркнув голословный характер обвинений. Позднее Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) не смогла подтвердить происхождение токсина.