Племянница Скрипаля рассказала о его отравителях

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория знает, кто такие Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон подозревает в применении нервно-паралитического вещества в Солсбери. Об этом она рассказала «Интерфаксу» в среду, 12 сентября.

«Через свои источники я знаю, что это простые люди. Работа Петрова даже не связана с госслужбой», — заявила женщина. По ее словам, мужчины и их близкие в полном недоумении и шоке от происходящего, а вся эта история — фейк.

«Если Руслан еще похож в жизни и на паспорте на фотографию [Скотленд-ярда], то Петров даже рядом не стоял со своей фотографией. Более того, по моим данным, реальный Александр Петров не находился в это время в Великобритании», — сообщила Виктория.

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Ранее 12 сентября президент России Владимир Путин предложил подозреваемым в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии поговорить со СМИ. «Мы знаем, кто это, мы их нашли. Надеюсь, они скоро появятся и сами все расскажут», — сказал он.

5 сентября Лондон раскрыл имена подозреваемых в совершении преступления в британском Солсбери. По версии англичан, это сотрудники ГРУ под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов.

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