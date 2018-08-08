Престарелая мать Скрипаля захотела поехать в Британию

Мать бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в британском Солсбери в марте, намерена приехать к сыну. Об этом сообщила ТАСС внучка женщины и племянница бывшего шпиона Виктория Скрипаль.

«Решили подавать документы от имени бабушки, я как сопровождающий. Но мне, скорее всего в очередной раз откажут», — рассказала она.

По ее словам, 11 августа пройдет встреча с адвокатами, на которой обсудят подготовку документов для подачи на визу. «Я надеюсь, они проявят милосердие, лояльность», — добавила Виктория.

Матери Скрипаля Елене 90 лет. Она проживает в Ярославле и надеется, что ей разрешат увидеть сына. После отравления Скрипаля сообщалось, что женщине сразу не рассказывали о случившемся с сыном.

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Британские власти ранее неоднократно отказывали Виктории в выдаче визы. Она намеревалась навестить свою двоюродную сестру Юлию, которая пострадала от отравления вместе с отцом.

Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Британские власти незамедлительно обвинили Россию в причастности к отравлению. Они утверждали, что бывший полковник ГРУ был атакован с помощью нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разрабатывавшегося в СССР. В связи с этим из страны были высланы несколько десятков российских дипломатов. Москва поступила аналогичным образом, подчеркнув голословный характер обвинений. Позднее Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) не смогла подтвердить происхождение токсина.

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