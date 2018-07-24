Родственница Скрипалей подалась в депутаты

Племянница отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля — Виктория Скрипаль получила удостоверение кандидата в депутаты ярославской областной Думы. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» во вторник, 24 июля.
Она выдвинута от партии «Справедливая Россия».
Выборы депутатов областной думы пройдут в единый день голосования 9 сентября.
Виктория Скрипаль стала упоминаться в СМИ после того, как власти Великобритании отказали ей в визе. Она намеревалась навестить пришедшую в себя двоюродную сестру Юлию Скрипаль. Российская сторона считает, то решение Лондона носит политический характер.
Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Британские власти незамедлительно обвинили Россию в причастности к отравлению. Они утверждали, что бывший полковник ГРУ был атакован с помощью нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разрабатывавшегося в СССР. В связи с этим из страны были высланы несколько десятков российских дипломатов. Москва поступила аналогичным образом, подчеркнув голословный характер обвинений. Позднее Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) не смогла подтвердить происхождение токсина.