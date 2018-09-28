Кремль не нашел Чепигу среди Героев России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о присвоении звания Героя России человеку по имени Анатолий Чепига, который, по мнению журналистов, скрывается под личностью Руслана Боширова — одного из подозреваемых по делу об отравлении в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает РИА Новости.

На уточняющий вопрос о том, может ли быть так, что человек награждается, но эта информация засекречена, и поэтому таких сведений нет даже у Кремля, Песков ответил, что ему нечего добавить по данной теме.

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Из журналистского расследования группы Bellingcat и издания The Insider следует, что Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки, полковником Анатолием Чепигой, служившим в частности в Чечне. В материале со ссылкой на сайт Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, где учился Чепига, сказано, что в 2014 году ему было присвоено звание Героя России. Песков обещал проверить эту информацию.

В начале сентября британское правительство обвинило российских граждан Руслана Боширова и Александра Петрова в причастности к покушению на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери. По мнению Лондона, Боширов и Петров работают на военную разведку. Вскоре президент Владимир Путин заявил, что власти РФ нашли их и установили, что это гражданские лица, не связанные ни с чем криминальным. Он призвал их выступить публично, и на следующий день после этой просьбы канал RT опубликовал интервью с мужчинами, которые назвались Бошировым и Петровым (документальных подтверждений они не предоставили). Утверждения о своей причастности к отравлению Скрипалей они отвергли.

Президент России обладает правом издания закрытых указов, в том числе о награждении тех или иных лиц. Официальное опубликование таких документов на государственных ресурсах не осуществляется. Имеет ли к ним доступ пресс-секретарь главы государства, по совместительству являющийся заместителем руководителя администрации президента, неизвестно.

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