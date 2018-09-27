Кремль отреагировал на расследование о «полковнике ГРУ» Чепиге

Президент России Владимир Путин располагает информацией о том, что Руслан Боширов, подозреваемый Лондоном в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, — гражданское лицо. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Так в Кремле отреагировали на опубликованное 26 сентября журналистское расследование, из которого следует, что Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки. «Насколько я понимаю, это неформальное расследование. Мы не знаем, насколько оно соответствует действительности и соответствует ли», — подчеркнул Песков, добавив, что в Москве исходят из тех данных, которые «были озвучены самими этими гражданами РФ».

На вопрос, действительно ли Чепига является Героем России и похож ли этот человек на россиянина Руслана Боширова, Песков ответил так: «Много людей похожи друг на друга, но кто этот гражданин, который указывается в расследовании, я сказать не могу, поскольку не располагаю такой информацией». Информацию о присвоении звания он пообещал проверить.

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26 сентября группа Bellingcat заявила, что установила личность одного из подозреваемых в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля — Руслана Боширова. По их версии, Боширов — это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига, родившийся в селе Николаевка Амурской области и закончивший ДВОКУ.

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