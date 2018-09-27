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Земляки «полковника ГРУ» Чепиги оценили его сходство с Русланом Бошировым

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Руслан Боширов

Жители села Березовка рассказали о своем земляке Анатолии Чепиге, которого международная группа расследователей Bellingcat считает одним из предполагаемых «отравителей Скрипалей», ранее известным как Руслан Боширов. Знакомых Чепиги нашел «Коммерсантъ».

Собеседники издания попросили не называть их имен. Жители Березовки, где долгое время жила семья Чепига, говорят, что видели Анатолия десять лет назад. Но они смотрели и читали в СМИ материалы о Боширове. «Это он, Толя. Сто процентов он. Глаза черные почти, и голос его», — заявила знакомая Чепиги по школьным годам.

По ее словам, Чепига закончил школу в 1996 году и поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ). «Очень умный, хороший парень, сообразительный, язык подвязан, учился хорошо. Все о нем могут сказать только положительное. Не пил, не курил, ни в каких плохих компаниях никогда замешан не был. Точно помню, день рождения у него был в начале апреля. Сестра Галя была чуть старше», — рассказал женщина.

Другая жительница Березовки выразила сомнение, что на опубликованных в СМИ фотографиях — ее земляк. «Он был уже почти лысым, не очень похож на это фото, у него открытый взгляд был, а тут как исподлобья. Хотя глаза карие», — заявила женщина.

По ее словам, жители Березовки знали, что Чепига «на секретной службе в горячих точках». «Его мама плакала: даже семья не была в курсе, где именно он находится. Жена в Хабаровске жила, ждала», — отметила собеседница издания.

Сельчане также говорят, что Анатолий Чепига женат, у него двое детей. Не так давно в Березовке обсуждали новость, что его семье якобы дали четырехкомнатную квартиру в Москве.

Отец Анатолия Чепиги Владимир Максимович в 1990-е был директором строительной передвижной механизированной колонны (СПМК) «Ивановская» в Березовке, потом работал в воинской части. Мать работала бухгалтером на одном из предприятий.

26 сентября Bellingcat заявила, что установили личность одного из подозреваемых в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля — Руслана Боширова. По их версии, Боширов — это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига, родившийся в селе Николаева Амурской области и закончивший ДВОКУ.

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