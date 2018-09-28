Бывший командир Чепиги усомнился в его причастности к «делу Скрипалей»

Бывший командир курсанта Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) Анатолия Чепиги Александр Боржко усомнился в том, что за этим именем скрывается Руслан Боширов. Об этом сообщает РИА Новости.

«В 2001 году я выпускал курсанта по фамилии Чепига. Я сам военный и могу сказать, что информация в СМИ о его якобы причастности к истории со Скрипалями попахивает легкой шизофренией. В ДВОКУ готовили войсковых офицеров, для выполнения боевых заданий, Чепига реально воевал в Чечне, но его не готовили для агентурных мероприятий», — сказал он.

Боржко также пошутил, что планирует менять внешность, так как его «английская разведка тоже внесет в списки».

26 сентября Bellingcat заявила, что установила личность одного из подозреваемых в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля — Руслана Боширова. По их версии, Боширов — это полковник ГРУ, Герой России Анатолий Чепига, родившийся в селе Николаевка Амурской области и закончивший ДВОКУ.

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