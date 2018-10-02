Фото «отравителя Скрипаля» нашли на доске почета военного университета

Интернет-пользователи обнаружили фотографию Анатолия Чепиги на доске «выпускников-героев» Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Рокоссовского. Фотографии стенда были опубликованы в альбоме одного из пользователей «Одноклассников» под названием «ДВОКУ 92 — 25 лет в строю». Первыми на снимки обратили внимание пользователи имиджборда «Двач».

Кроме того, на следующей фотографии альбома запечатлена группа людей на фоне стелы с именами Героев Советского Союза и России. В списке Героев России значится и А. В. Чепига.

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Как ранее сообщала «Новая Газета» со ссылкой на сослуживцев Чепиги, звание Героя России он получил после вхождения Крыма в состав РФ.

По мнению британских СМИ, именно Чепига скрывался под именем Руслана Боширова, подозреваемого в попытке отравления Сергея Скрипаля.

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