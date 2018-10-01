Сослуживцы «отравителя Скрипаля» рассказали о его «блатном» прошлом

Обвиняемый Великобританией в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля россиянин Руслан Боширов (британские СМИ считают, что под этим именем скрывается полковник российской военной разведки Анатолий Чепига), был награжден званием Героя России после присоединения Крыма. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на трех бывших сослуживцев «отравителя», которые, по информации издания, попросили не называть их имен.

Отмечается, что в начале 2000-х они проходили службу в 282-м отряде спецназа, который дислоцируется в Матвеевке, пригороде Хабаровска. Как пишет газета, в этой части служил лейтенант Анатолий Чепига. «Боширов, с которым разговаривала Симоньян, — это не Боширов, а Анатолий Чепига. Внешне он изменился, но голос Боширова — это голос Толи», — рассказал один из собеседников издания.

Материалы по теме «Тогда решили завершить это дело» Зачем «отравители» Скрипалей поехали в Великобританию

По словам источников газеты, после окончания военного училища Чепига проходил службу в Уссурийске, затем в Хабаровске, где был назначен командиром разведгруппы. «У него был какой-то родственник — большая шишка в администрации Хабаровского края. Он и похлопотал за Толю, чтобы его направили в Хабаровск. Чепига считался блатным, с ним даже командир отряда полковник Берников разговаривал подчеркнуто вежливо», — отметил источник.

По информации издания, обвиняемый в отравлении Скрипаля был награжден званием Героя России. «Звание Герой России Чепиге присвоили за Крым (...) Чепига тогда был еще подполковником. Правда, не могу даже предположить, чем конкретно Чепига занимался в Крыму», — рассказал один из сослуживцев.

В конце сентября группа Bellingcat и издание The Insider опубликовали журналистское расследование, из которого следует, что Руслан Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки, полковником Анатолием Чепигой, служившим в частности в Чечне. В материале говорится, что в 2014 году Анатолию Чепиге было присвоено звание Героя России.

За несколько недель до этого Великобритания обвинила российских граждан Руслана Боширова и Александра Петрова в причастности к покушению на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери. По мнению Лондона, Боширов и Петров работают на военную разведку. Москва все обвинения отвергает.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!