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17:43, 22 июня 2026Экономика

Индекс Мосбиржи обновил многолетний минимум

Индекс Мосбиржи упал почти до 2310 пунктов
Дмитрий Воронин

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российский фондовый рынок 22 июня обновляет многолетние минимумы, теряя в ходе торгового дня более 100 пунктов. Об этом свидетельствуют данные площадки.

В начале дня индекс Мосбиржи упал ниже 2400 пунктов, а к моменту написания материала показатель снижался на 4,15 процента до 2319,99 пункта, а ранее и до 2310,9. Уже к 15:00 он опустился до отметок марта 2023 года.

«Большинство акций на российском рынке в минусе. Отдельные бумаги теряют в цене больше 10 процентов», — отмечают аналитики «Альфа-Инвестиций», по словам которых распродажа российских бумаг по-прежнему связана с геополитической ситуацией и жесткой риторикой Центробанка (ЦБ) РФ.

На прошлой неделе после публикации пресс-релиза ЦБ по поводу снижения ключевой ставки только до 14,25 процента индекс Мосбиржи упал почти до 2400 пунктов примерно с 2450 в начале торгового дня.

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