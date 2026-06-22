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11:38, 22 июня 2026Экономика

Индекс Мосбиржи упал до нового минимума

Индекс Мосбиржи падал 22 июня ниже 2400 пунктов
Дмитрий Воронин

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Российский фондовый рынок начал неделю падением до нового минимума с 2024 года. Индекс Мосбиржи упал ниже 2400 пунктов, снижаясь в моменте до 2387,85, свидетельствуют данные площадки.

Ко второму часу торгов показатель отыграл почти все стартовое снижение, сокращаясь на 0,3 процента, до 2413,41 пункта.

По словам директора по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков, давление на рынок одновременно сохраняющаяся геополитическая неопределенность, снижение цен на нефть, крепкий рубль и разочарование инвесторов решением Центробанка снизить ключевую ставку только на 0,25 процентных пункта, до 14,25 процента годовых.

«Диапазон 2350–2450 пунктов выступает ключевой областью поддержки, однако окончательный разворот потребует появления новых драйверов», – подчеркнул специалист.

19 июня после публикации пресс-релиза ЦБ по поводу ставки, индекс Мосбиржи упал почти до 2400 пунктов примерно с 2450 в начале торгового дня. «Консерватизм крепчает, шаг сужен», — прокомментировала решение регулятора главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец.

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