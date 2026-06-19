Решение ЦБ по ключевой ставке прокомментировали словами «консерватизм крепчает»

Экономист Донец: К концу года ключевая ставка может остаться выше 13 %

Решение Центробанка (ЦБ) России об осторожном снижении ключевой ставки с 14,5 до 14,25 процента годовых говорит о том, что ситуация в целом развивается по консервативному сценарию, предполагающему, что к концу года ставка может остаться на уровнях выше 13 процентов. Мнением поделилась главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец.

«Консерватизм крепчает, шаг сужен», — отметила она на фоне того, что ранее ЦБ несколько раз снижал ставку на 0,5 процентных пункта, чего большинство аналитиков ожидало и в этот раз.

«Либо Банк России все же реагирует на последний — топливный — всплеск инфляции, либо действительно оценивает ситуацию в экономике лучше, чем большинство представителей бизнеса» , — прокомментировала Донец, добавив, что в июле ситуация может и скорректироваться, поскольку «Ближний Восток на самом деле многое поменял».

Российский фондовый рынок негативно отреагировал на новости по поводу ставки. Индекс Мосбиржи упал почти до 2400 пунктов примерно с 2450 в начале торгового дня.

Тем временем Центробанк в своем посвященном итогам заседания совета директоров пресс-релизе подчеркнул, что России может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика на фоне перспективы сохранения первичного структурного дефицита бюджета, а также того, что «бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось».