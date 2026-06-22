Оценены шансы Месси оформить хет-трик в матче против Австрии

Аналитики оценили шансы Месси оформить хет-трик в матче против Австрии коэффициентом 23,00

Букмекеры оценили шансы нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси оформить хет-трик в матче против национальной команды Австрии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает Sports.

На дубль аргентинца можно поставить с коэффициентом 6,00, а на три и более гола — с коэффициентом 23,00. При этом аналитики оценивают шанс на то, что Месси забьет один мяч и станет лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, коэффициентом 1,88.

Матч между сборными Аргентины и Австрии пройдет 22 июня в Арлингтоне, США. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

Ранее Месси забил три гола в матче ЧМ-2026 против сборной Алжира. Форвард довел число голов на мундиалях до 16. Он делит первое место по этому показателю с немцем Мирославом Клозе.