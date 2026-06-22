Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:46, 22 июня 2026Экономика

Москвичей предупредили об опасности

Гидрометцентр: В Москве и области ввели оранжевый уровень опасности из-за грозы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Москве и Московской области ввели предпоследний, «оранжевый» уровень опасности из-за непогоды. Об этом жителей столичного региона предупредили на сайте Гидрометцентра.

Уровень опасности повысили со среднего «желтого» в связи с грозой и сильным ливнем. Предупреждение об опасных метеоусловиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба будет действовать до 21 часа понедельника, 22 июня.

Синоптики сообщили, что при грозе порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Помимо этого, на некоторые районы Москвы и Подмосковья обрушится град.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предсказала, что в ближайшие дни дождливая погода в столице уступит место летнему теплу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Должны ответить все поголовно». ВСУ устроили налет на крупнейший центр космической связи России

    Матери не пережившего три часа в закрытой машине мальчика вменили статьи в регионе России

    ВСУ атаковали крупнейший центр космической связи России. Какие задачи выполняет эта уникальная станция?

    Оценены шансы Месси оформить хет-трик в матче против Австрии

    Сокрытие Киевом проблем ВСУ в Константиновке объяснили

    Москвичей предупредили об опасности

    Названа модная замена черному цвету

    Индекс Мосбиржи обновил многолетний минимум

    Общавшийся со спецслужбами иностранец получил в России 18 лет колонии

    Москвичей предупредили о грозах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok