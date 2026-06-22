Москвичей предупредили об опасности

Гидрометцентр: В Москве и области ввели оранжевый уровень опасности из-за грозы

В Москве и Московской области ввели предпоследний, «оранжевый» уровень опасности из-за непогоды. Об этом жителей столичного региона предупредили на сайте Гидрометцентра.

Уровень опасности повысили со среднего «желтого» в связи с грозой и сильным ливнем. Предупреждение об опасных метеоусловиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба будет действовать до 21 часа понедельника, 22 июня.

Синоптики сообщили, что при грозе порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Помимо этого, на некоторые районы Москвы и Подмосковья обрушится град.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предсказала, что в ближайшие дни дождливая погода в столице уступит место летнему теплу.