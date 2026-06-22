Москвичей предупредили о резкой смене погоды

Синоптик Позднякова: Дожди в Москве внезапно сменятся летним теплом

В ближайшие дни дожди в Москве уступят место летнему теплу. О резкой смене погоды предупредила жителей столицы ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, ее слова передают «Известия».

Малоподвижный атлантический циклон, который принес ненастную погоду в июне, уже начал смещаться на восток под влиянием гребня антициклона, рассказала синоптик. Ближе к концу месяца погодные условия будет формировать область повышенного атмосферного давления — на этом фоне настанет более типичная для середины лета погода.

«Погода будет такая типичная, летняя, с кратковременными дождями. Возможно развитие грозовой деятельности, как летом бывает», — подчеркнула Позднякова. По предварительным прогнозам, в последние дни июня воздух прогреется до плюс 20-25 градусов Цельсия — это в пределах климатической нормы. При этом ни существенного похолодания, ни аномальной жары метеоролог не ожидает.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, наоборот, предупредила жителей столицы о неустойчивой погоде с солнечными днями и дождями.