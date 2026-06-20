В Москву придет неустойчивая погода

Синоптик Макарова: Неустойчивая погода ожидает Москву на следующей неделе

На следующей неделе Москву ожидает неустойчивая погода с солнечными днями и дождями. Об этом рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с «Интерфаксом».

По словам синоптика, после потепления на выходных в понедельник, 22 июня, в столице начнется очередное похолодание. При этом погода будет «не жаркой, но и не холодной» — ожидается облачность, солнечные дни и осадки. Ко второй половине недели столбики термометров покажут плюс 17 — плюс 22 градуса.

Ранее стало известно, что в грядущие выходные, 20 и 21 июня, в Москве потеплеет. В воскресенье температура достигнет 24 градусов тепла.