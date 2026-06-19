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19:48, 19 июня 2026Экономика

Москвичам пообещали 24-градусное тепло

Синоптик Голубев: В выходные в Москве потеплеет до плюс 24 градусов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В предстоящие выходные, 20 и 21 июня, в Москве потеплеет до плюс 24 градусов. Такую погоду пообещал жителям столицы начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, его слова передает РИА Новости.

«В выходные ожидается улучшение погоды в столице, и температура воздуха в субботу будет от плюс 19 до плюс 22 градусов, а в воскресенье от плюс 22 до плюс 24 градусов», — рассказал синоптик.

Голубев добавил, что 20 июня прогнозируется переменная облачность, а 21 июня осадков не будет совсем.

Ранее метеоролог предсказал, что в июле температура воздуха в Москве будет в пределах климатической нормы. Среднесуточные показатели будут достигать плюс 20 градусов Цельсия. В отдельные дни воздух может прогреться до плюс 20-25 и плюс 25-30 градусов, уточнил Голубев. Осадков в столице также выпадет около нормы.

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