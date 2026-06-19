Москвичам рассказали о погоде в июле

Синоптик Голубев: Температура в июле в Москве будет в пределах нормы

Температура воздуха в июле в Москве прогнозируется в пределах нормы, среднесуточные показатели составят около плюс 20 градусов. О погоде в предстоящем месяце жителям столицы рассказал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев в разговоре с РИА Новости.

Синоптик уточнил, что температура на европейской территории России, в том числе в столице, в июле будет в пределах нормы либо превысит ее на один градус. Он отметил, что среднемесячная норма для второго месяца лета — 19,7 градуса Цельсия.

«Если средняя температура ожидается около плюс 20 градусов, то в дневные часы значения будут достигать плюс 20-25 градусов, а в отдельные дни плюс 25-30. Ночью температура может быть от плюс 10 до плюс 15 градусов, а местами до плюс 18», — поделился информацией Голубев, добавив, что месяц будет теплым. Осадков в городе также выпадет около нормы.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин отсоветовал москвичам надеяться на жару в конце июня.