Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:52, 19 июня 2026Экономика

Москвичам рассказали о погоде в июле

Синоптик Голубев: Температура в июле в Москве будет в пределах нормы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Алена Бжахова / ТАСС

Температура воздуха в июле в Москве прогнозируется в пределах нормы, среднесуточные показатели составят около плюс 20 градусов. О погоде в предстоящем месяце жителям столицы рассказал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев в разговоре с РИА Новости.

Синоптик уточнил, что температура на европейской территории России, в том числе в столице, в июле будет в пределах нормы либо превысит ее на один градус. Он отметил, что среднемесячная норма для второго месяца лета — 19,7 градуса Цельсия.

«Если средняя температура ожидается около плюс 20 градусов, то в дневные часы значения будут достигать плюс 20-25 градусов, а в отдельные дни плюс 25-30. Ночью температура может быть от плюс 10 до плюс 15 градусов, а местами до плюс 18», — поделился информацией Голубев, добавив, что месяц будет теплым. Осадков в городе также выпадет около нормы.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин отсоветовал москвичам надеяться на жару в конце июня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал о неожиданном решении США по украинским ракетам

    «Гринч» с Джимом Керри получит продолжение спустя 26 лет

    В России заявили о планах ЕС создать «супергосударство» с помощью Украины

    Россиянка-обольстительница и ее дочь за ночь обчистили мужчин на сотни тысяч рублей

    Москвичей попросили не прятаться под деревьями

    Эксперт усомнилась во вреде маргарина

    Собчак похвасталась кофемашиной за 300 тысяч рублей

    Президент Аргентины сделал заявление после ложной информации о смерти отца Месси

    Хозяйка нашла собаку через 12 лет после ее исчезновения

    Штурм «смотрящих» со свитой в российском регионе попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok