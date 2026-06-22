Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:38, 22 июня 2026Культура

Стал известен наследник многомиллионного состояния солиста One Direction Лиама Пейна

Оцененное в 21 миллион фунтов состояние солиста One Direction Лиама Пейна получит его сын
Ольга Коровина

Фото: Reuters

Все состояние певца Лиама Пейна, известного по выступлениям в составе британской поп-группы One Direction, достанется его сыну. Об этом сообщает Daily Mail.

Известно, что общий размер состояния артиста превышает 21 миллион фунтов, что эквивалентно двум миллиардам рублей. Все наследство достанется восьмилетнему сыну Беару Грею Пейну, которого родила певица Шерил Коул.

Издание отмечает, что это стало возможным по той причине, что артист не оставил завещания и не состоял в официальном браке. Согласно британским законам, все имущество переходит по наследству старшему (в случае с Лиамом — единственному) сыну.

В октябре 2024 года стало известно, что Лиам Пейн упал с третьего этажа в отеле Буэнос-Айреса. По данным местных СМИ, в полицию поступил экстренный вызов из отеля, в котором говорилось об «агрессивном мужчине, который, возможно, находился под воздействием наркотиков или алкоголя».

Группа One Direction была основана в 2010 году. В нее входили Гарри Стайлс, Лиам Пейн, Найл Хоран, Луи Томлинсон и Зейн Малик. Коллектив был одним из самых коммерчески успешных бойз-бендов всех времен. One Direction распались в 2015 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Должны ответить все поголовно». ВСУ устроили налет на крупнейший центр космической связи России

    В Госдуме раскритиковали предложение КПРФ изъять банковские вклады россиян

    Сергей Бурунов стал мемом после концерта группы «Кино»

    Назван способ спасти урожай от опасного заболевания

    Матери не пережившего три часа в закрытой машине мальчика вменили статьи в регионе России

    ВСУ атаковали крупнейший центр космической связи России. Какие задачи выполняет эта уникальная станция?

    Оценены шансы Месси оформить хет-трик в матче против Австрии

    Сокрытие Киевом проблем ВСУ в Константиновке объяснили

    Москвичей предупредили об опасности

    Названа модная замена черному цвету

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok