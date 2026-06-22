Стал известен наследник многомиллионного состояния солиста One Direction Лиама Пейна

Оцененное в 21 миллион фунтов состояние солиста One Direction Лиама Пейна получит его сын

Все состояние певца Лиама Пейна, известного по выступлениям в составе британской поп-группы One Direction, достанется его сыну. Об этом сообщает Daily Mail.

Известно, что общий размер состояния артиста превышает 21 миллион фунтов, что эквивалентно двум миллиардам рублей. Все наследство достанется восьмилетнему сыну Беару Грею Пейну, которого родила певица Шерил Коул.

Издание отмечает, что это стало возможным по той причине, что артист не оставил завещания и не состоял в официальном браке. Согласно британским законам, все имущество переходит по наследству старшему (в случае с Лиамом — единственному) сыну.

В октябре 2024 года стало известно, что Лиам Пейн упал с третьего этажа в отеле Буэнос-Айреса. По данным местных СМИ, в полицию поступил экстренный вызов из отеля, в котором говорилось об «агрессивном мужчине, который, возможно, находился под воздействием наркотиков или алкоголя».

Группа One Direction была основана в 2010 году. В нее входили Гарри Стайлс, Лиам Пейн, Найл Хоран, Луи Томлинсон и Зейн Малик. Коллектив был одним из самых коммерчески успешных бойз-бендов всех времен. One Direction распались в 2015 году.