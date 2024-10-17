Умер бывший солист One Direction

Экс-солист One Direction Лиам Пейн упал с третьего этажа в Буэнос-Айресе и погиб

Бывший солист группы One Direction Лиам Пейн разбился, упав с третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает Reuters.

По данным местных СМИ, в полицию поступил экстренный вызов из отеля, в котором говорилось об «агрессивном мужчине, который, возможно, находился под воздействием наркотиков или алкоголя». Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи подтвердили смерть мужчины.

В 2021 году Пейн рассказал об алкоголизме и депрессии во время тура группы. «Мое лицо было тогда в десять раз шире. Лучше всего нас могли защитить, закрыв в номере. А что есть в номере? Мини-бар. Так продолжалось годами», — признался он. По словам Пейна, он был рад, когда группа распалась.

Группа One Direction была основана в 2010 году. В нее входили Гарри Стайлс, Лиам Пейн, Найл Хоран, Луи Томлинсон и Зейн Малик. Коллектив был одним из самых коммерчески успешных бойз-бендов всех времен. One Direction распались в 2015 году.