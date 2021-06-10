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Участник One Direction рассказал об алкоголизме и депрессии во время тура группы

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Фото: Globallookpress.com

Один из участников британской поп-группы One Direction Лиам Пейн рассказал об алкоголизме и депрессии во времена существования сверхуспешного бойз-бенда. Об этом он рассказал в YouTube-подкасте The Diary of a CEO.

27-летний певец поделился, что во время туров коллектива у него начались серьезные проблемы с «таблетками и алкоголем». «Мое лицо было тогда в десять раз шире. Лучше всего нас могли защитить, закрыв в номере. А что есть в номере? Мини-бар. Так продолжалось годами», — рассказал Пейн. Отмечается, что ему было всего 16 лет, когда он стал частью популярного бойз-бенда. Исполнитель также заявил, что зависимость от веществ приводила его к суицидальным мыслям.

Пейн подчеркнул, что в тот день, когда группа распалась, он был рад: «Я знаю, что многие разозлятся на меня за такие слова, но тогда мне нужно было остановиться, иначе это убило бы меня».

Группа One Direction была основана в 2010 году. В нее входили Гарри Стайлс, Лиам Пейн, Найл Хоран, Луи Томлинсон и Зейн Малик. Коллектив был одним из самых коммерчески успешных бойз-бендов всех времен. One Direction распались в 2015 году.

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