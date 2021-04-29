Стас Пьеха две недели жил в туалете, употреблял наркотики и смотрел порно

Российский певец Стас Пьеха рассказал о борьбе с наркотической зависимостью. По его словам, пик болезни был шесть лет назад. Тогда он заперся от всех в туалете на две недели с ноутбуком, употреблял там запрещенные вещества и смотрел порно. Откровенным рассказом артист поделся в эфире YouTube-шоу «Откройте, Давид!».

«Я две недели прожил в своем туалете, даже от жены закрылся. Выходил только ночью. Там было место для ноутбука и наркотиков — это все, что мне тогда казалось необходимым», — признался Пьеха, добавив, что в состоянии опьянения писал девушкам и получал от них обнаженные фото.

Артист также признался, что желание снова начать употреблять появлялось у него даже в счастливые моменты жизни. Такое явление он объяснил мышлением зависимого человека, который не может навсегда забыть о своем пристрастии.

Пьеха подчеркнул, что от зависимости нет таблеток. Она, по словам певца, «выстреливает в любой момент в очень хитрых, изощренных формах и убивает людей даже без наркотиков». Кроме того, он признался, что в его роду страдали шизофренией и алкоголизмом.

В 2019 году артист признался, что пережил инфаркт в 34 года. Причиной этого стало чрезмерное употребление медикаментов, алкоголя и «всякого разного» на гастролях.