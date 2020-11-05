Певец Стас Пьеха реабилитировался после коронавируса и рассказал о своих клиниках, продолжающих работать в период пандемии. Об этом артист сообщил в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды».

Музыкант пояснил, что основное лечение от коронавируса заняло две с половиной недели. «Первые два дня были самыми тяжелыми: это температура 40 и ломки. Затем пропали обоняние и вкус», — отметил Пьеха.

Певец занимался дыхательной гимнастикой, чтобы минимизировать последствия пневмонии. «Я был прилежным пациентом, который делал то, что ему говорили. И можно сказать, что практически выздоровел, только иммунитет, конечно, просел», — заявил артист.

По словам Пьехи, петь на выступлениях после выздоровления он еще не пробовал, однако не бросил заниматься пением дома. Певец отметил, что его голос еще хрипит и не до конца восстановился.

Говоря о планах на конец года, артист рассказал, что собирается открыть еще одну клинику реабилитации, работающую с людьми, страдающими от алкоголизма и наркомании. «Пандемия не сильно отразилась на работе наших центров, потому что мы занимаемся проблемой, которая всегда актуальна», — уточнил Пьеха.

В возрасте 34 лет артист пережил инфаркт. Об этом он рассказал в октябре 2019 года.