Певец Стас Пьеха попал в больницу

Певец Стас Пьеха госпитализирован с панкреатитом. Об этом в воскресенье, 14 октября, он рассказал на своей странице в Instagram.

«Раз я с вами делюсь тут разным, то ловите... Не сахарный же. Жить я буду, петь тоже… Глобальных изменений не последует, возможно, корректировка питания, режима и нагрузок», — подписал певец снимок из больничной палаты, где он позирует с капельницей в руке.

Пьеха добавил, что в настоящий момент ему проводят полное обследование. Врачи поставили диагноз «острый панкреатит».

Ранее стало известно о госпитализации главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. По данным Telegram-канала 112, его привезли в клинику на машине скорой помощи, сейчас он находится в хирургическом отделении.

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