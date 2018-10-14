Алексей Венедиктов попал в больницу

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов госпитализирован в одну из столичных клиник, сообщает Telegram-канал 112.

По его информации, туда журналиста привезли на машине скорой помощи, сейчас он находится в хирургическом отделении. РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники уточняет, что это произошло 13 октября.

В беседе с «360» помощница главреда «Эха Москвы» сообщила, что с ним все в порядке. Она пообещала позже предоставить более подробную информацию о его самочувствии.

Позднее Венедиктов сообщил в своем Telegram-канале, что его госпитализировали 13 октября из-за проблем с почкой. По словам журналиста, операция была проведена в тот же день и прошла успешно. «Чувствую себя относительно неплохо», — написал он, поблагодарив врачей и всех, кто желает ему выздоровления.

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