Интернет и СМИ
 
Последние новости
Евкуров рассказал о звонке Путина по поводу протестов в Ингушетии
Замминистра опоздал на драку с Кокориным и Мамаевым
Москвичей пересадят в «Москву» 
Боец MMA поймал соперника на болевой в прыжке
Бывший шеф протокола Кремля рассказал о воде вместо водки в рюмке президента
Птица испортила пометом картину художника XVII века
Хулиганы забросали яйцами здание ФСБ на Лубянке
Емельяненко признался в нежелании биться с россиянами
Кенгуру сломал ребра женщине и избил ее семью
Новости партнеров

Алексей Венедиктов попал в больницу

Перейти в «Мою Ленту»
Алексей Венедиктов

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов госпитализирован в одну из столичных клиник, сообщает Telegram-канал 112.

По его информации, туда журналиста привезли на машине скорой помощи, сейчас он находится в хирургическом отделении. РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники уточняет, что это произошло 13 октября.

В беседе с «360» помощница главреда «Эха Москвы» сообщила, что с ним все в порядке. Она пообещала позже предоставить более подробную информацию о его самочувствии.

Позднее Венедиктов сообщил в своем Telegram-канале, что его госпитализировали 13 октября из-за проблем с почкой. По словам журналиста, операция была проведена в тот же день и прошла успешно. «Чувствую себя относительно неплохо», — написал он, поблагодарив врачей и всех, кто желает ему выздоровления.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Главреда "Эха Москвы" Венедиктова экстренно доставили в больницу
Помощница Венедиктова прокомментировала новость о его госпитализации
Киселев обругал статью о «гитлеровском» летчике и попал под шквал критики
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0113 октября

«Они даже не пытались остановить секс»

Геи, лесбиянки, мужские слезы и беспорядочные связи в одном из главных шоу мира
11:5812 октября

Канье Уэста высмеяли за самый простой пароль на iPhone

08:2113 октября

Хакеры выманили у любителей порно тысячи долларов

10:3412 октября

Новые правила просмотра порно обойдутся британцам в миллионы

Интернет и СМИ00:0211 октября

«Просто захватить сеть. Любую. Чтобы было»

Воровать у людей стало слишком просто. Теперь цель хакеров — мировое господство
19:4212 октября

Женщина предложила унижать толстяков и навлекла на себя гнев толпы

13:2112 октября

Доренко назвал секрет успеха «выскочки»-Дудя

18:2912 октября

Телеканал случайно похвалил грудь принцессы в прямом эфире

Интернет и СМИ00:0122 сентября

«Ты хочешь, чтобы кто-то заглянул в твою задницу?!»

Страшное шоу о детях, брошенных на растерзание зэкам, рассорило Америку
08:1212 октября

Униженная адвокат рассказала о главных страхах женщин перед мужчинами

14:3512 октября

Телеведущий рассказал об «ошеломляющих» трудностях в борьбе с раком

21:0112 октября

В сеть слили данные 113 миллионов любителей спорта

Россия
Гиблое место
Он увидел умирающую природу и доказал, что смерть может быть красивой
В России заговорили об изменениях в Конституции
Кому важно переписать главный документ страны. И что поменяется в жизни россиян
«Даже при Сталине так не судили!»
Рассказ судьи о приговорах, коллегах и тайнах российского правосудия
«Помню, как волосы вставали дыбом»
История россиянки, выросшей в монастыре
«Не мог бы ты держать меня за волосы и прижать к стене?»
Секс, каким мы его знаем, исчезнет. Может, это и к лучшему
Бывший шеф протокола Кремля рассказал о воде вместо водки в рюмке президента
Евкуров рассказал о звонке Путина по поводу протестов в Ингушетии
Все материалы
Мир
«Скудоумие и коррупция»
Что погубило Захарченко и как нужно выстраивать охрану. Отвечает ветеран ЧВК
Саудиты назвали лживыми обвинения в убийстве журналиста
«Американцы улыбаются тебе, но считают грязным мексиканцем»
Они любят Россию и ненавидят США. Все из-за коммунизма
Девять альпинистов погибли в Непале
Евросоюз анонсировал новые антироссийские санкции
Клинтон лишили доступа к секретным данным
Трамп признал первенство России в создании космических сил
Все материалы
Бывший СССР
Петр Порошенко и ФиларетИгры патриархов
РПЦ лишили прав на Украину. Раскол неминуем?
«Их надо выкорчевать!»
В Армении нашли, от кого избавиться. У Пашиняна на это месяц
Большой раскол
Украину ждет битва православных церквей. Может пролиться кровь
Украинских военных поздравили клипом с ополченцами и Захарченко
Порошенко впервые присвоил звание генерала женщине
Кличко показал Киев «своему другу Арни»
Порошенко назвал «раздражающие Москву» украинские бренды
Все материалы
Экономика
Ледяная дерзость
Эта страна запугивала НАТО Советским Союзом, а теперь не платит долги
Успеть за инновациями
Возобновляемой энергетике требуется господдержка
Гнили с головы
Это была крупнейшая компания мира. Он едва не привел ее к краху
Белоруссия возьмет у России в долг на выплату долга
Озеленились
Им дали премию за спасение мира. Просто этого еще никто не понял
Ставки по банковским вкладам выросли
Tesla решила перейти на алкоголь
Все материалы
Силовые структуры
Вышел из Коми
Он метил в преступные короли России. Теперь ему грозит пожизненное за дела 90-х
«Трупы выносили из бараков с отпиленными головами»
Лучший карманник СССР — о том, как власти уничтожали воров в законе
Футболист Павел Мамаев в зале суда«Для вас это шоу, а для меня трагедия»
Мамаева и Кокорина отправили в «Бутырку». Они просят прощения и готовы платить
Жена депутата перекрыла МКАД ради съемок клипа и получила штраф
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Капитан российского теплохода оказался контрабандистом-миллионером
Российские силовики убили двух сторонников ИГ
Все материалы
Наука и техника
Греческий салат
Геи, колоссы и грязная медуза: обзор Assassin’s Creed Odyssey
Ученые рассказали о проблемах в сексе у порноактеров
Катастрофа ракеты «Союз»
На борту были космонавты. Таких аварий не случалось 40 лет
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
Boston Dynamics научили робота паркуру
F-22 аварийно сел
В России подешевели iPhone
Все материалы
Спорт
Федор ЕмельяненкоКровавое воскресенье
Емельяненко разбил американца. Последний император все еще на троне
Нурмагомедов вызвал на бой Мэйуэзера
Емельяненко признался в нежелании биться с россиянами
Емельяненко прокомментировал победу над американцем
Появилось видео победы Емельяненко
Российский боец ММА попал в ДТП в прямом эфире
Емельяненко нокаутировал американца в первом раунде
Все материалы
Культура
«Он поставил себе цель стать сверхчеловеком»
Их жизнь сломал XX век, но они не сдавались: главная книга осени
«Роман Полански никогда не остановится»
Венсан Перес о работе с одним из самых скандальных режиссеров планеты
Под пиво сойдет
Что слушают и вытворяют немцы на самом популярном алкогольном празднике в мире
Основателя группы 3 Doors Down приговорили к 10 годам тюрьмы
Никки, дьявол-старший
Кино недели: Кейдж в аду, Ноэ на приходе, Гослинг на Луне
Скандальная рэп-группа «Кровосток» даст концерт в Москве
Панин прокатился на Gelandewagen по пешеходной улице в Саратове
Все материалы
Интернет и СМИ
«Они даже не пытались остановить секс»
Геи, лесбиянки, мужские слезы и беспорядочные связи в одном из главных шоу мира
Алексей Венедиктов попал в больницу
«Просто захватить сеть. Любую. Чтобы было»
Воровать у людей стало слишком просто. Теперь цель хакеров — мировое господство
Хакеры выманили у любителей порно тысячи долларов
Женщина предложила унижать толстяков и навлекла на себя гнев толпы
Доренко назвал секрет успеха «выскочки»-Дудя
Телеканал случайно похвалил грудь принцессы в прямом эфире
Все материалы
Ценности
Ел как мужик
Водка на завтрак и редька в обед. Чем питался Петр I, пока строил империю
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Джейн БиркинЛюбовь и рок-н-ролл
Самые желанные и богатые женщины эпохи свободного секса
Мелания Трамп раскрыла тайный смысл скандальной надписи на своей куртке
Потеряли берега
Как съездить на самый пафосный курорт Франции и не умереть от зависти
Британская принцесса вышла замуж в «Русском кокошнике»
Гости британской принцессы начали торговать ее подарками
Все материалы
Путешествия
Париж Персидского залива
Полиция на суперкарах, золотые унитазы и длинные шпили: на что способны арабы
Партнерский материал
Семейные Альпы
Место, где всегда рады детям и русским
Грозный шик
Скамейки, гонки и арабский принц. Как столица Чечни отметила юбилей
Британцы запустят первый в истории ЛГБТ-авиарейс
Дальний рубеж
Они победили суровую природу и дошли до границы России и США
Снятый на видео в США аномальный лес шокировал путешественников
Самый длительный в истории авиарейс приземлился раньше времени
Все материалы
Из жизни
Долгий путь к себе
История превращения милой девочки в бородатого бармена
«Я консервировал лучшего друга»
Он четверть века резал людей на потеху толпе. Теперь разрежут его
Тяжелая рука
Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
Болельщика из Конго приютили под Тулой
Адам Анханг с отцомЛюбовь зла
Смерть молодого миллионера расследовали 13 лет. Убийца был прямо под носом
Огромного крокодила с леопардом в зубах сняли на видео
Мужчина натравил на себя ядовитую змею и взмолился о помощи
Все материалы
На новом «Гелике» по тайге
Красивейшие фотографии северной природы и Mercedes-Benz G-Class из 2600-километрового путешествия
Горячие минивэны
8 заводских вэнов, которые могут обидеть хот-хэтчи
Календарь «Мисс тюнинг-2019»
Самые ожидаемые и горячие фотографии этого года
Тест-драйв Ferrari 488 Spider
Всё, что мы знали о суперкарах без крыши, было неверно.
Через 10 лет Jaguar будет выпускать только электромобили
Новый Porsche 911 получит 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями
Коробки передач автомобилей «Кортеж» предложили ставить на Bentley
Все материалы
Дом
Война полов
Женская архитектура или мужская? Очень шовинистский тест
Больше чем отель
«Трофейные» гостиницы обогащают культуру и историю городов, в которых находятся
Это я удачно зашел
Домушники тащат из квартир все что ни попадя. Это смешно и страшно
Назван город России с самым дешевым съемным жильем
Роскошную квартиру Шнура и Матильды выставили на продажу
Продажи жилья в Московском регионе рухнули
У «Дома-2» забрали недвижимость
Все материалы