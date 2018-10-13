Джигарханян в пятый раз с начала года попал в больницу

Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил ТАСС в субботу, 13 октября, адвокат актера Евгений Парфенов.

«Накануне Армен Борисович Джигарханян был госпитализирован в одну из столичных больниц. Его состояние оценивается медиками как средней тяжести, но стабильное», — пояснил Парфенов.

Юрист не уточнил диагноз, сославшись на врачебную тайну.

Джигарханян по состоянию здоровья не сможет участвовать в намеченном на 22 октября судебном заседании по уголовному делу бывшей супруги Виталины Цымбалюк-Романовской. «Ранее нами неоднократно предоставлялись в суд документы о невозможности участия в процессе Армена Борисовича», — подчеркнул Парфенов, попросив журналистов «не штурмовать» артиста.

Это уже пятая госпитализация артиста с начала года.

Брак Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской был расторгнут в конце января. В октябре прошлого года артист утверждал, что его жена, которая младше его на 50 лет, специально выставляла его больным, чтобы захватить Московский драматический театр. Против Цымбалюк-Романовской возбуждено уголовное дело по статье 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»). По версии следствия, женщина распространяла в прессе информацию о личной и семейной жизни с Джигарханяном без его согласия.

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