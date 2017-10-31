Джигарханян обвинил сбежавшую из России жену в попытке захватить его театр

Народный артист СССР Армен Джигарханян заявил, что его супруга Виталина Цымбалюк-Романовская выставляла его больным, чтобы захватить Театр Джигарханяна. Об этом во вторник, 31 октября, сообщает портал dni.ru со ссылкой на печатное издание «Тайны звезд».

«Она пыталась выставить меня немощным человеком, чтобы убрать из моего же театра! Чтобы протащить сюда свою "банду" — папочку, мамочку, подружек — и платить им красивую зарплату», — заявил театральный режиссер.

Артист подчеркнул, что его жена, занимавшая пост директора театра, хотела ставить в учреждении «кондовые постановки на уровне детского сада». «А мне на моей сцене самодеятельность, играющая на гитарке какую-то хреновину, порнографию, не нужна! Прокуратуре надо устроить финансовую проверку деятельности моей жены в театре», — добавил он.

Представитель Цимбалюк-Романовской Ирина Мазур сообщила РИА Новости, что супруга Джигарханяна вернется в Россию, «когда ситуация успокоится».

«Виталина вместе с мамой улетела в воскресенье из России, потому что считает, что она сделала все, что от нее требовали. Она уволилась по собственному желанию с поста директора Театра Джигарханяна и согласна на развод с ним», — отметила Мазур, добавив, что женщина находится в Тбилиси.

Накануне стало известно, что Цимбалюк-Романовская уехала с родителями из России «в обстановке строжайшей секретности».

26 октября в Московском драматическом театре Армена Джигарханяна прошли обыски. Это было связано с обращением 82-летнего актера в правоохранительные органы с заявлением о краже общегражданского паспорта. Он подозревает в этом свою супругу, которая младше его на 50 лет.