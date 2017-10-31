Московские полицейские остановили ломившегося в квартиру жены Джигарханяна

Полицейские остановили народного артиста СССР Армена Джигарханяна, пытавшегося проникнуть в квартиру своей жены в Москве. Об этом во вторник, 31 октября, порталу «Дни.ру» рассказала близкая подруга супруги актера Виталины Цымбалюк-Романовской.

Она сообщила, что после выписки из больницы Джигарханян несколько дней жил в своем рабочем кабинете в театре, после чего его друзья арендовали для него квартиру на Ломоносовском проспекте.

30 октября Джигарханян отправился в квартиру своей супруги на Молодогвардейской улице, чтобы забрать свои вещи. На месте он попытался вскрыть замок входной двери.

«Он вместе со своим другом Артуром Согомоняном хотел вскрыть замки, взломать дверь и проникнуть туда. Разумеется, прибывший по вызову наряд полиции схватил актера, и квартиру хоть и с боем, но удалось отстоять от посягательства», — отметила подруга Цымбалюк-Романовской.

Ранее во вторник Джигарханян заявил, что Цымбалюк-Романовская выставляла его больным, чтобы захватить его театр. Он подчеркнул, что его жена хотела ставить в учреждении «кондовые постановки на уровне детского сада».

Накануне стало известно, что Цимбалюк-Романовская уехала с родителями из России «в обстановке строжайшей секретности».

26 октября в Московском драматическом театре Армена Джигарханяна прошли обыски. Это было связано с обращением 82-летнего актера в правоохранительные органы с заявлением о краже общегражданского паспорта. Он подозревает в этом свою супругу, которая младше его на 50 лет.

Армен Джигарханян — народный артист СССР, актер и театральный режиссер. Он играл в таких культовых картинах, как «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Место встречи изменить нельзя», «Собака на сене», «Ширли-мырли».