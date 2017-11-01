Друг Джигарханяна прокомментировал информацию о задержании артиста

Друг народного артиста СССР Армена Джигарханяна Артур Согомонян в беседе с РИА Новости опроверг появившуюся накануне информацию о том, что актер 30 октября был задержан полицией при попытке вломиться в квартиру супруги Виталины Цымбалюк-Романовской.

«Армен Борисович поднялся вместе с представителем местного ЖЭКа, чтобы зайти и забрать свои документы. Виталина не отдала ни одного документа, включая загранпаспорт, пенсионное свидетельство, медицинский страховой полис, но замки были поменяны. Он спустился вниз, пообщался с представителем домоуправления и уехал. Никакого наряда не было, я, кстати, тоже в это время находился не в Москве, а был с Арменом Борисовичем на телефонной связи», — сообщил Согомонян.

Также от имени Джигарханяна Согомонян обратился к журналистам с просьбой прекратить копаться в его личной жизни.

Во вторник сообщалось, что Джигарханян отправился в квартиру своей супруги в Москве, чтобы забрать свои вещи. На месте он попытался вскрыть замок входной двери. «Прибывший по вызову наряд полиции схватил актера, и квартиру хоть и с боем, но удалось отстоять от посягательства», — рассказала близкая подруга супруги актера.