Стас Пьеха рассказал о квартире для сына

Российский певец Стас Пьеха поделился планами приобрести для сына квартиру в одном из городов, который входит в состав Санкт-Петербурга. Об этом артист рассказал в интервью для портала Teleprogramma.pro.

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Пьеха подтвердил, что несколько лет назад покупал для сына Петра дом в ипотеку. Однако в 2020 году продал объект. В будущем певец планирует приобрести для наследника квартиру в городе Пушкин — на данный момент семилетний мальчик проживает там.

Во время разговора Пьеха рассказал о финансовых трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться во время пандемии коронавируса. Певец пересмотрел свои расходы и решил минимизировать их. «Сейчас лучше жить без кредитов и ипотеки, потому что невозможно прогнозировать заработки», — пояснил артист.

В ноябре 2020 года солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, что прописал в своей квартире своих сыновей Ивана и Артемия. Певец подчеркнул, что поступил подобным образом из-за любви к детям и выразил надежду, что между ними не возникнет конфликт из-за жилплощади.