Рыжий из «Иванушек» остался без квартиры

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, которого также называют рыжий из «Иванушек», фактически остался без квартиры, так как прописал там своих сыновей: 17-летнего Ивана и 12-летнего Артемия. Об этом певец рассказал в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

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Гости программы обсуждали новость о Гарике Харламове, который переписал на свою дочь собственный особняк на Рублевке. В разговоре Григорьев-Аполлонов отметил, что полтора года назад поступил точно так же и прописал в собственной квартире своих детей. Теперь, по словам певца, недвижимость ему не принадлежит.

Григорьев-Аполлонов отметил, что не жалеет о своем решении и уверен, что из-за жилплощади между ним и сыновьями не возникнет конфликт. «Я даже в страшном сне не могу себе представить, что кто-то из моих любимых мальчиков придет и скажет: "папа, подвинься"», — рассказал артист. Он призвал не думать о негативе и подчеркнул, что поступил так из-за любви к сыновьям.

В июне 2020 года бывшая супруга Григорьева-Апполонова Марина Банкова выставила на продажу трехкомнатную квартиру в центре Москвы в районе станции метро «Краснопресненская». Жилье площадью 86 квадратных метров ранее принадлежало музыканту. Тогда Банкова хотела выручить от продажи объекта 26 миллионов рублей.

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