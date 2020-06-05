В Москве выставили на продажу квартиру рыжего из «Иванушек»

Марина Банкова, бывшая супруга солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова, выставила на продажу трехкомнатную квартиру в Москве, ранее принадлежавшую музыканту. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

За жилье общей площадью 86 квадратных метров Банкова планирует выручить 26 миллионов рублей. Квартира расположена в центре Москвы, в районе станции метро «Краснопресненская». В объявлении о продаже указывается, что возможность торга не исключена.

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По данным издания, в этой квартире Григорьев-Апполонов жил еще до встречи с Банковой. Судя по всему, после развода певец оставил апартаменты бывшей жене и детям. В «трешке» есть два санузла и комната-гардеробная.

Григорьев-Апполонов и Банкова прожили вместе более 15 лет. Они поженились в 2008 году после рождения двух детей. В августе 2019-го жена артиста подала на развод. Бракоразводный процесс завершился осенью.

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