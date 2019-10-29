Появились новые подробности смерти Олега Яковлева из «Иванушек»

Татьяна Яковлева, племянница погибшего солиста «Иванушки International» Олега Яковлева, считает его возлюбленную Александру Куцевол виновной в смерти артиста. Об этом она сообщила в ходе программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, запись которой опубликована на YouTube.

Женщина обвинила бывшую избранницу музыканта в том, что она отключила участника поп-коллектива от аппарата искусственной вентиляции легких. «Почему мне никто не позвонил и не сказал, что Олег умер? Только когда он впал в кому, врачи обратились к Саше, потому что она как гражданская жена себя представляла, и ее спросили, что делать», — рассказала Яковлева. При этом племянница певца не стала предоставлять доказательства своих слов.

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Многие из присутствующих в студии гостей сочли, что родственница Яковлева врет. Они объяснили ее обвинения желанием заполучить наследство артиста.

Яковлев скончался 29 июня 2017 года на 48-м году жизни. Он умер в больнице, куда был госпитализирован с двусторонней пневмонией. Он выступал в составе «Иванушек International» с 1998 по 2013 год, после чего покинул группу ради сольной карьеры.

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