Умер бывший солист «Иванушек International» Олег Яковлев

Бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев скончался в Москве на 48-м году жизни. Об этом РИА Новости сообщила в четверг, 29 июня, его гражданская жена Александра Куцевол.

«Да, Олега не стало», — сказала собеседница агентства.

Музыкант находился в тяжелом состоянии в реанимации, он попал в больницу из-за двустороннего воспаления легких.

Яковлев выступал в составе «Иванушек International» с 1998 года. В 2013-м певец ушел из коллектива ради сольной карьеры. Выпустил синглы «Позвонишь мне после трех шампанского» и «Танцуй закрытыми глазами», а также клипы на них.