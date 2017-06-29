Раскрыты подробности смерти бывшего солиста «Иванушек International»

Бывший участник поп-группы «Иванушки International» Олег Яковлев скончался в реанимации, не приходя в сознание. Об этом порталу kp.ru в четверг, 29 июня, рассказала возлюбленная и продюсер музыканта Александра Куцевол.

«Человек просто не пришел в себя», — сказала Куцевол.

Память Яковлева также почтил участник «Иванушек» Кирилл Андреев. «Сегодня не стало моего друга, мы прожили на гастролях целых 15 лет, объездили и облетели весь земной шарик вместе», — написал он в своем Instagram.

Сегодня не стало Моего друга,Мы прожили на гастролях целых 15 лет, объездили и облетели весь земной шарик ВМЕСТЕ . Скорблю/// Олежка дорогой Мой Царствия Тебе Небесного. A post shared by Kirill Andreev official (@kirillandreev1971) on Jun 28, 2017 at 11:36pm PDT

Ранее в четверг Куцевол сообщила, что Яковлев скончался. Артисту было 47 лет. Накануне стало известно, что музыкант попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Яковлев выступал в составе «Иванушек International» с 1998 по 2013 год, после чего покинул группу ради сольной карьеры. Он выпустил синглы «Позвонишь мне после трех шампанского» и «Танцуй закрытыми глазами», а также клипы на них.