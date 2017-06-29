Причиной смерти бывшего солиста «Иванушек» назвали остановку сердца

Бывший участник российской поп-группы «Иванушки International» Олег Яковлев скончался от остановки сердца. Об этом ТАСС в четверг, 29 июня, сообщила подруга и продюсер музыканта Александра Куцевол.

«О дате прощания мы сообщим дополнительно. Похорон не будет, будет кремация», — добавила Куцевол.

Продюсер рассказала газете «Московский комсомолец», что у Яковлева долгое время были проблемы со здоровьем. «В один миг состояние резко ухудшилось. Из-за этого его экстренно и госпитализировали», — отметила она.

Куцевол отметила, что музыкант предпочел лечиться дома, потому что не хотел находиться в больнице, «хотя ему давно советовали лечь в клинику». «Возможно, если бы его раньше госпитализировали, то удалось бы спасти», — допустила она.

Ранее в четверг стало известно, что 47-летний Яковлев скончался в реанимации, не приходя в сознание. Накануне стало известно, что музыкант попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Яковлев выступал в составе «Иванушек International» с 1998 по 2013 год, после чего покинул группу ради сольной карьеры. Он выпустил синглы «Позвонишь мне после трех шампанского» и «Танцуй закрытыми глазами», а также клипы на них.