Солист «Иванушек» рассказал о творческих планах умершего Яковлева

Бывший солист поп-коллектива «Иванушки International» Олег Яковлев, скончавшийся утром в четверг, 29 июня, планировал записать новый сингл. Об этом РИА Новости 29 июня рассказал участник группы Кирилл Андреев.

«Мы виделись полтора месяца назад, у него в планах была запись новой песни и съемка клипа. Вчера я узнал печальную новость, что он находится в больнице, она стала шоком для меня», — подчеркнул Андреев.

Он добавил в разговоре с телеканалом «360», что исполнитель ушел слишком рано. «Что такое 47 лет? Ничто!» — посетовал он.

Кончину Яковлева также прокомментировал другой участник «Иванушек International» Андрей Григорьев-Апполонов. Он заявил в разговоре с RT, что шокирован «нелепой смертью» бывшего солиста коллектива.

«Соболезную друзьям, которые у него были, и всем поклонникам, которые любили его как исполнителя песен группы "Иванушки International". Это нелепая смерть», — отметил певец.

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Олег Яковлев скончался утром 29 июня в реанимации. Причиной смерти стала остановка сердца. Накануне сообщалось, что артист госпитализирован в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Яковлев выступал в составе «Иванушек International» с 1998 по 2013 год, после чего покинул группу ради сольной карьеры. Он выпустил несколько синглов, в том числе «Позвонишь мне после трех шампанского», «Танцуй закрытыми глазами» и «Мания», а также клипы на них.