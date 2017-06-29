Прощание с Яковлевым из «Иванушек» состоится 1 июля

Прощание с бывшим участником российской поп-группы «Иванушки International» Олегом Яковлевым пройдет 1 июля. Об этом в четверг, 29 июня, сообщается в Instagram-аккаунте певца.

«Сегодня в 7:05 утра у Олега остановилось сердце... Все мы молились о его выздоровлении. Теперь — об упокоении его души... Прощание с другом и артистом состоится 1 июля в 12:00 в Троекуровском доме Некрополь», — говорится в посте.

Ранее подруга и продюсер музыканта Александра Куцевол объявила, что «похорон не будет, будет кремация».

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Олег Яковлев скончался утром 29 июня в реанимации. Исполнителю было 47 лет. Накануне стало известно, что певец попал в реанимацию в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Яковлев был одним из трех участников коллектива «Иванушек International» с 1998 по 2013 год, после чего покинул группу и начал сольную карьеру. Он выпустил синглы «Позвонишь мне после трех шампанского» и «Танцуй закрытыми глазами», а также клипы на них.