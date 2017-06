Прощание с Яковлевым из «Иванушек» состоится 1 июля

Сегодня в 7:05 утра у Олега остановилось сердце ... Все мы молились о его выздоровлении. Теперь - об упокоении его души ... Прощание с другом и артистом состоится 1-го июля в 12:00 в Троекуровском доме Некрополь. #олегяковлев #прощание #прощайолег

