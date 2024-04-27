Ученый заявил о разгадке тайны смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона

Ученый Феллоуз: открывшие гроб Тутанхамона погибли от радиационного облучения

Открывшие гробницу египетского фараона Тутанхамона исследователи погибли из-за радиационного облучения. Об этом говорится в исследовании ученого Росса Феллоуза. Результаты его работы представлены в журнале Journal of Scientific Exploration (JSE).

Как выяснил ученый, причиной смерти стало «радиационное отравление природными элементами, содержащими уран, и токсичными отходами». В частности, Феллоуз допустил, что воздействие веществ могло привести к некоторым видам рака. «Согласно современным исследованиям, уровень радиации в древнеегипетских гробницах превышает допустимый в 10 раз», — заявил ученый.

Отмечается, что строители гробниц знали об этом.

Ранее сообщалось, что исследователи скончались вследствие «пещерной болезни», вызванной грибками Aspergillus, обнаруженными в гробнице. В подобных условиях грибы живут очень долго, а кроме того, они повышают свою вирулентность.

Гробницу Тутанхамона обнаружили в 1922 году. Исследователь-любитель Говард Картер открыл гробницу 3 января 1924 года. В помещении было найдено множество золотых предметов, колесница, царский трон, вазы, несколько ларей, ценные артефакты. Долгое время считалось, что гробница была «проклятой», так как пресса того времени активно распространяла ложный слух, что открывшие место погребения исследователи погибли при загадочных обстоятельствах.