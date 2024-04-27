Российские военные сбили три украинских дрона в Брянской области

Минобороны: российская система ПВО сбила три украинских дрона в Брянской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) России сбила три украинских дрона самолетного типа в Брянской области, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Как отметили в ведомстве, в субботу, 27 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) около 23:00 попытались совершить атаку c применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО три украинских БПЛА уничтожены над территорией Брянской области», — подчеркнули в министерстве.

Ранее на территории Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников. Губернатор региона Александр Гусев призвал сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от правительства.