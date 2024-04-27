В Воронежской области объявили опасность атаки дронов

Губернатор Гусев: в Воронежской области объявлена опасность атаки дронов

На территории Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников, написал губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Прошу сохранять спокойствие. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — говорится в публикации.

В ночь на 18 апреля, Вооруженные силы Украины атаковали Воронежскую область при помощи дрона и трех метеозондов. По словам губернатора региона Александра Гусева, серьезные разрушения не были зафиксированы, однако в результате падения беспилотника пострадала пенсионерка. Россиянку госпитализировали в состоянии средней тяжести.